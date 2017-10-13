Болельщики «Уфы» назвали лучшего футболиста в сентябре
Болельщики «Уфы» назвали лучшего футболиста в сентябре Фото: Дмитрий Слезин
Болельщики «Уфы» назвали лучшего футболиста в сентябре Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Уже традиционный опрос фанатов уфимского футбольного клуба за лучшего игрока месяца завершился в пользу голкипера Александра Беленова. 31-летний вратарь «Уфы» набрал 47,2% голосов болельщиков. В сентябре «горожане» сыграли три матча в рамках российского чемпионата и один в Кубке России. Трижды «уфимцы» уступили сопернику. Победы футболисты башкирского клуба добились в игре с тульским «Арсеналом».
Второе место за звание лучшего футболиста досталось нападающему «Уфы» Сильвестору Игбуну. Свой голос за футболиста отдали 16,3% участников опроса.
Почетное третье место занял полузащитник Дмитрий Стоцкий. Игрок уфимской команды набрал 4,3% голосов болельщиков.