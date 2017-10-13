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Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: ЦСКА не может купить Стоцкого из-за нехватки средств

СПОРТ

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: ЦСКА не может купить Стоцкого из-за нехватки средств Фото: ФК "Уфа"

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: ЦСКА не может купить Стоцкого из-за нехватки средств Фото: ФК "Уфа"

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» поделился впечатлениями после 12 туров российского чемпионата. По мнению Шамиля Газизова, есть спорные моменты, особенно по двум пенальти, которые, как выяснилось после разбирательств, назначены судьями ошибочно. Однако сегодня болельщиков больше волнует судьба топовых игроков башкирской команды. В частности, идут разговоры о продаже Дмитрия Стоцкого. Полузащитник на данный момент занимает четвертое место в РФПЛ по точным передачам.

«Виктор Гончаренко хорошо знает Стоцкого, работавшего под его началом у нас. Однако ЦСКА сейчас стеснен в бюджетных возможностях, и разговоров о приобретении игрока не шло из-за отсутствия средств. Бесплатно отдавать одного из лучших своих футболистов мы не готовы», — поделился с порталом «Спорт-Экспресс» Шамиль Газизов.

По словам гендиректора «Уфы», по Дмитрию Стоцкому есть предложения, но говорить о них пока рано.

«Сейчас он игрок «Уфы» и кандидат на сборную России», — подытожил Газизов.

Теги: футбол, ФК Уфа, Дмитрий Стоцкий
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