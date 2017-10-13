Газета «Истоки»: О теплоте и свете Аксаковских дней Фото: ИА «Башинформ» Газета «Истоки»: О теплоте и свете Аксаковских дней Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В сорок первом выпуске газеты «Истоки» в статье Марии Ларкиной «Типовые истории, избитые сюжеты» рассказывается о ХХ Манхэттенском фестивале короткометражного кино в уфимском кинотеатре «Родина».

Эдуард Байков делится впечатлениями от посещения «Ярмарки сказок» в материале «Тепло и свет Аксаковских дней».

В номере публикуются десять лучших стихотворений месяца, победителем конкурса в октябре стала Таня Иванчай. Раздел «Поэзия» представлен стихами Иосифа Гальперина. В разделе «Проза» Светлана Гафурова публикует продолжение книги баек о жизни с ее мужем, известным журналистом Александром Кочкиным.

«Слот останется в этой Вселенной» — так называется статья Галарины, посвященная посетившей недавно город Уфу рок-группе, сообщили в редакции еженедельника.