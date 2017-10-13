Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.68 ↓

EUR 68.44 ↑

13 октября Пятница

Уфа   °

Баскетболисты «Уфимца» сегодня сыграют первый матч чемпионата России

СПОРТ

Баскетболисты «Уфимца» сегодня сыграют первый матч чемпионата России Фото: БК "Уфимец"

Баскетболисты «Уфимца» сегодня сыграют первый матч чемпионата России Фото: БК "Уфимец"

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 13 октября, баскетбольный клуб «Уфимец» начинает новый сезон чемпионата России Суперлиги второго дивизиона. Первые две игры башкирские баскетболисты проведут на домашней площадке в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета. «Уфимцы» ждут в гости магнитогорское «Динамо».

Агентство «Башинформ» уже сообщало, что в этом году команда уфимских баскетболистов обновилась на 80%. В клуб вернулись воспитанники башкирского баскетбола: Павел Кречетов, Вадим Абдеев, Евгений Кропивка, Владимир Минияхметов, Михаил Кривошеев и Дмитрий Хайрутдинов. В качестве капитана БК «Уфимец» впервые на площадку выйдет Артем Исаков.

Начало игры «Уфимец» — «Динамо» (Магнитогорск) 13 октября в 19.30 по местному времени. Вторая встреча пройдет в субботу, 14 октября. Начало в 14.00.

Теги: баскетбол, БК Уфимец
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть