Баскетболисты «Уфимца» сегодня сыграют первый матч чемпионата России Фото: БК "Уфимец" Баскетболисты «Уфимца» сегодня сыграют первый матч чемпионата России Фото: БК "Уфимец"

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 13 октября, баскетбольный клуб «Уфимец» начинает новый сезон чемпионата России Суперлиги второго дивизиона. Первые две игры башкирские баскетболисты проведут на домашней площадке в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета. «Уфимцы» ждут в гости магнитогорское «Динамо».

Агентство «Башинформ» уже сообщало, что в этом году команда уфимских баскетболистов обновилась на 80%. В клуб вернулись воспитанники башкирского баскетбола: Павел Кречетов, Вадим Абдеев, Евгений Кропивка, Владимир Минияхметов, Михаил Кривошеев и Дмитрий Хайрутдинов. В качестве капитана БК «Уфимец» впервые на площадку выйдет Артем Исаков.

Начало игры «Уфимец» — «Динамо» (Магнитогорск) 13 октября в 19.30 по местному времени. Вторая встреча пройдет в субботу, 14 октября. Начало в 14.00.