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13 октября Пятница

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В Уфе впервые разыграют переходящий Кубок ректора УГНТУ по грэпплингу

СПОРТ

В Уфе впервые разыграют переходящий Кубок ректора УГНТУ по грэпплингу Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе впервые разыграют переходящий Кубок ректора УГНТУ по грэпплингу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

14-15 октября в Уфе состоится открытый Кубок Башкортостана по спортивной борьбе «Грэпплинг». Это одно из мероприятий, включенных в план регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Организаторы соревнований — Федерация спортивной борьбы РБ совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом при поддержке Министерства молодежной политики и спорта республики.

В состязаниях примут участие дети от 5 до 13 лет, а также спортсмены в возрасте 16-17 лет и старше.

Победители и призеры турнира будут отмечены медалями и ценными призами. Кроме этого впервые будет разыгран переходящий Кубок ректора УНГТУ. Эта специальную награду, которую нефтяной университет учредил как один из опорных вузов России, получит лучший спортсмен турнира.

Соревнования состоятся по адресу: Уфа, Проспект Октября 84/4, СДЮСШОР по греко-римской борьбе. Торжественное открытие запланировано на 14 октября в 15.00.

Справка. Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приёма, является отличительной особенностью грэпплинга, так как в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование, либо получение очков за определённое количество бросков и других технических действий, после чего спортсмену присуждается победа. Другой отличительной чертой грэпплинга является форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда (обтягивающей футболки с коротким и длинным рукавом). Важно, что одежда должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества.

Теги: борьба, грэпплинг, угнту
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