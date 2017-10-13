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13 октября Пятница

Уфа   °

На звездной дискотеке к юбилею башкирского радио разыграют плазменные телевизоры

КУЛЬТУРА

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Телевидение и радио «Россия Башкортостан» приглашают всех желающих на звездную дискотеку «Хәйерле төн, республика!». Дискотека состоится в честь 90-летнего юбилея башкирского радио 20 октября в «Огнях Уфы».

Как сообщил руководитель национального вещания ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин, на сцене выступят звезды башкирской эстрады. В их числе Фидан Гафаров, Рустем Гиззатуллин, Расуль Карабулатов, Фадис Ганиев и Лилия Биктимирова, Хасан и Зиля Усмановы, Гульназ Асаева, Азамат и Насима Тимировы, Вильдан Яруллин, Раиль Уметбаев, молодые артисты.

В рамках мероприятия пройдет официальное открытие новой современной структуры — интернет-радио «Ватан». Одним из почетных гостей вечеринки станет президент Союза смешанных боевых единоборств России, советник министра спорта РФ, многократный чемпион мира по смешанным видам единоборств Федор Емельяненко, который приезжает в Уфу на всероссийский турнир.

Ведущие Фирдат Галиев и Гальмьян Ибатуллин проведут много оригинальных конкурсов и подарят плазменные телевизоры самому зажигательному танцору, самой красивой паре. Кроме того, телевизор можно будет получить за самый оригинальный костюм в национальном стиле.

Начало в 21.00.

Теги: радио, юбилеи
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