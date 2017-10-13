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13 октября Пятница

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«Салават Юлаев» поборется за очки с петербургским СКА

СПОРТ

«Салават Юлаев» поборется за очки с петербургским СКА Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» поборется за очки с петербургским СКА Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 13 октября, «юлаевцы» встретятся на петербургском льду с местным СКА. Командой, которая до 11 октября не знала поражений в юбилейном сезоне КХЛ. Однако серию из 20 побед питерских «армейцев» смогли остановить хоккеисты «Сочи»: в овертайме гости одолели лидеров западной конференции — 3:2.

«Салават» приехал в северную столицу заряженным. Уфимская ледовая дружина одержала победу в последнем домашнем матче над «Сибирью» (3:0) и на выезде одолела минское «Динамо» (4:1). «Юлаевцы» попытаются повторить успех «Сочи».

Эксперты теперь не берутся громко говорить о том, кому же достанутся три или два очка в сегодняшнем матче СКА — «Салават Юлаев». Однако букмекеры уверенно заявляют, что болельщики увидят много шайб.

Начало встречи СКА — «Салават Юлаев» в 21.30 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, КХЛ, Салават Юлаев
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