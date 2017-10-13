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В Кугарчинском районе Башкирии лауреаты премии им. Ш. Худайбердина посадили деревья

КУЛЬТУРА

В Кугарчинском районе Башкирии лауреаты премии им. Ш. Худайбердина посадили деревья

Фото: Азамат Гадельшин

В Кугарчинском районе Башкирии лауреаты премии им. Ш. Худайбердина посадили деревья

Фото: Азамат Гадельшин

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Кугарчинском районе Башкортостана прошли торжественные мероприятия, посвященные чествованию лауреатов премии им. Ш. Худайбердина. На малую родину политического и общественного деятеля и журналиста в деревню Худайбердино приехали лауреаты Правительственной премии в области журналистики 2017 года — корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Марина Воронова, обозреватель агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева и профессор БашГУ Фаниль Кузбеков.

Также состоялось награждение лауреатов районной премии имени Ш. Худайбердина. В этом году ими стали заместитель председателя Союза журналистов Фаниль Кудакаев и начальник отдела сельского хозяйства газеты «Кугарчинские вести» Анатолий Казаков. Лауреатов поздравил глава Кугарчинского района Гайса Янбаев. Дипломы и памятные знаки вручил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов. Он отметил особую роль земляков Шагита Худайбердина, которые знают и бережно хранят свою историю, поддерживают на высоком уровне Дом-музей Шагита Худайбердина, недавно отметивший свое 40-летие.

На мероприятии Почетной грамотой Национального музея РБ была также награждена Василя Амирова, много лет проработавшая директором Дома-музея Худайбердина. Хранителю музея Минзале Кучербаевой вручили почетную грамоту Кугарчинского района.

Гости возложили цветы к памятнику Шагиту Худайбердину, посетили его Дом-музей. Состоялся концерт художественной самодеятельности района.

Одним из традиционных событий в рамках торжественных мероприятий является посадка деревьев. Лауреаты 2017 года по нумерации стали 97-99-ми, в следующий раз лауреаты откроют вторую сотню. Благодаря доброй традиции посадки ёлочек рядом с Домом культуры вырос уже солидный парк.

Теги: награждения
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