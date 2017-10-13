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13 октября Пятница

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В столице Башкирии «Ночь искусств-2017» пройдет на 90 площадках

КУЛЬТУРА

В столице Башкирии «Ночь искусств-2017» пройдет на 90 площадках Фото: Башинформ

В столице Башкирии «Ночь искусств-2017» пройдет на 90 площадках Фото: Башинформ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Акция «Ночь искусств» в столице Башкирии пройдет на 90 площадках. В ней примут участие 23 государственных и 70 муниципальных музеев, а также музеи при муниципальных культурно-досуговых учреждениях и частные музеи: интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус» и центр современного искусства «Облака», пояснили в мэрии.

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017» состоится в музеях Уфы 3 ноября. Акция объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры.

Акция в музеях будет проходить с 18.00 часов на 13 площадках по трём темам – «1917 год и Башкортостан», «Экология и музей» и «День народного единства». Что касается первой темы, по инициативе Министерства культуры РФ во всех музеях России в «Ночь искусств» будут проходить мероприятия, посвящённые революции 1917 года. Мероприятия приурочены 100-летию начала Великой русской революции.

В рамках второй темы — «Экология и музей», а также Года экологии и особо охраняемых природных территорий, музеи организуют выставки, проведут культурно-просветительские мероприятия и тематические кинопоказы, посвящённые охране природы родного края.

В рамках третьей темы — «Дня народного единства» музеи представят массовые мероприятия, посвящённые истории праздника, единству Башкортостана и России в истории и современности.

В этот вечер музеи Башкортостана представят более 400 мероприятий: новые выставки, беседы и викторины, круглые столы и встречи с выдающимися земляками, игровые программы, квест-игры, кинопоказы, литературно-музыкальные вечера, театрализованные представления, выставки-ярмарки, мастер-классы и другие неординарные события.

Теги: акции, «Ночь искусств-2017»
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