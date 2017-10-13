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Опыт Башкирии в реализации проекта «Городская среда» представлен в Госдуме

ПОЛИТИКА

Опыт Башкирии в реализации проекта «Городская среда» представлен в Госдуме Фото: пресс-служба Единой России

Опыт Башкирии в реализации проекта «Городская среда» представлен в Госдуме Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Госдуме представлен опыт реализации партийного проекта «Городская среда» в Башкортостане. Информация озвучена на общественных слушаниях «Комфортная городская среда как один из приоритетов бюджета на 2018-2020 годы», сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Одним из ведущих спикеров мероприятия выступил депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев. Было отмечено, что в республике депутатский корпус фракции принимает активное участие в реализации проекта.

Опытом работы поделился региональный координатор проекта, депутат Госсобрания Ирек Нигматуллин. Жители республики с первых дней активно включились в акцию, которая позволит благоустроить в 2017 году 393 двора и 35 общественных территории в муниципальных образованиях республики. Отдельно были озвучены проблемы, которые требуют решений, как на уровне Башкортостана, так и страны в целом. Среди них – создание условий для более раннего старта проекта, выработка механизма ведомственной экспертизы, контроль роста цен на строительные материалы.

Ирек Нигматуллин обратился к депутатам Госдумы с просьбой поддержать инициативу граждан республики о продлении и финансовом обеспечении проекта в дальнейшем.

На основании слушаний будет выработан перечень предложений, который затем рассмотрят на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

«Мы планируем провести перед первым чтением федерального бюджета пленарное заседание и на нем принять подробное решение, где будут отражены конкретные наказы наших избирателей. Затем, на основании этих наказов, будем работать с Правительством России перед вторым чтением бюджета, добиваясь того, чтобы максимальное количество конструктивных пожеланий нашло свое отражение в конкретных столбиках и цифрах, а потом воплотилось в жизнь», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Теги: проекты, городская среда
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