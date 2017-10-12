УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

11 октября, в День Республики, запустилась новая интернет-радиостанция на башкирском языке. Пока она работает в тестовом режиме. Музыкальное и информационное радио «Ватан» вещает круглосуточно, наполнением эфира занимается Dj Fatikh — известный музыкант Фатих Муллахметов.

«Мы создали «Ватан» для молодежной аудитории, с целью сохранения и популяризации нашего родного языка. В эфире новости и качественная музыка, будут звучать как нестареющие хиты башкирской эстрады, так и новые песни современных исполнителей», — рассказал руководитель отдела национального вещания ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин.

По словам руководителей радиостанции, новый формат оказался интересным не только для жителей республики — страницу просматривали даже в Ямало-Ненецком автономном округе и США. Официальный запуск интернет-радио запланирован на 20 октября.