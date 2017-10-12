УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России стартовал новый проект «Лидеры России». Он должен выявить и поддержать наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. 300 финалистов конкурса получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.

Победители смогут получить в качестве наставника людей, относящихся к числу наиболее опытных и лучших управленцев в стране. Они уже определены. Это министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и еще целый ряд блестящих профессионалов в своей сфере.

Предполагается, что наставники будут выбирать по несколько человек из состава победителей.

«Главное, что нам нужно при проведении этой процедуры, чтобы сами участники и все заинтересованные понимали, что никакие связи, никакой блат, никакие деньги, никакие другие возможности, кроме собственных навыков, талантов, профессионализма, трудолюбия и знаний, им не помогут», — акцентировал внимание первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко в интервью ТАСС.

В рамках проекта создается наблюдательный совет конкурса, который будет рассматривать любые споры, жалобы, если таковые будут возникать.

Для того чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 50 лет, иметь российское гражданство и опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Не имеет значения, в какой сфере работает претендент.

Заявки принимаются на сайте проекта до 6 ноября 2017 года.