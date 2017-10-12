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12 октября Четверг

Уфа   °

В столице Башкирии пройдет Открытый Кубок республики по тхэквондо

СПОРТ

В столице Башкирии пройдет Открытый Кубок республики по тхэквондо Фото: taekwon-do-rb.ru

В столице Башкирии пройдет Открытый Кубок республики по тхэквондо Фото: taekwon-do-rb.ru

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 14 октября, на площадке учебно-спортивного культурного комплекса уфимского стадиона «Нефтяник» соберутся участники Открытого Кубка республики по тхэквондо.

«Этот турнир стал уже традиционным, — отметили представители региональной общественной организации «Федерация Тхэквон-До». — На соревнования ежегодно съезжаются лучшие спортсмены не только из республики, но и со всей России».

Начало состязания за Кубок Башкирии по тхэквондо в 9.00 по местному времени. Торжественное открытие запланировано на 14 часов.

Теги: Кубок, тхэквондо
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