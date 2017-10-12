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12 октября Четверг

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В Уфе олимпийский чемпион по греко-римской борьбе встретится с воспитанниками Республиканской школы-интерната №5

СПОРТ

В Уфе олимпийский чемпион по греко-римской борьбе встретится с воспитанниками Республиканской школы-интерната №5 Фото: из открытых источников

В Уфе олимпийский чемпион по греко-римской борьбе встретится с воспитанниками Республиканской школы-интерната №5 Фото: из открытых источников

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В пятницу, 13 октября олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин встретится с воспитанниками Республиканской школы-интерната №5 спортивного профиля. В рамках встречи титулованный спортсмен ответит на вопросы учащихся, даст советы, как стать олимпийским чемпионом, и сфотографируется на память.

Место проведения встречи выбрано не случайно. Школа является опорной точкой в регионе для подготовки перспективных и одаренных борцов в сборные команды Башкортостана и России. В настоящее время борьбой в секции занимаются более 20 ребят не только из городов и районов Башкортостана, но и Оренбургской области. Многие из них уже имеют большой соревновательный опыт на республиканских, окружных и всероссийских соревнованиях. В их числе, победитель первенства ПФО Александр Чегодаев из Кумертау, бронзовые призеры ПФО Филимон Березовский из Октябрьского и Мурат Арстанов из Оренбургской области. Тренирует спортсменов мастер спорта международного класса Дамир Ахмедзянов и мастер спорта России Владимир Бикбаев.

Начало встречи в 13.30. Телефон для справок: 89174580754 – Елена Ледяйкина.

Теги: греко-римская борьба
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