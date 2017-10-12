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12 октября Четверг

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УГНТУ-ВНЗМ крупно проиграл «Чеховским медведям»

СПОРТ

УГНТУ-ВНЗМ крупно проиграл «Чеховским медведям» Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ

УГНТУ-ВНЗМ крупно проиграл «Чеховским медведям» Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В День Республики, 11 октября, уфимский гандбольный клуб УГНТУ-ВНЗМ провел гостевую встречу с подмосковной командой «Чеховские медведи». К сожалению, игра не сложилась. Хотя чуда никто не ждал, болельщики, тем не менее, надеялись на бескомпромиссную борьбу. Однако счет 39:25, говорит сам за себя.

«Так получается, что в первые два месяца чемпионата мы сыграем с пятью сильнейшими командами Суперлиги. Сегодня мы провели свою худшую игру. Может быть, даже хорошо, что это случилось во встрече с чемпионами страны, а не с командой, у которой мы обязаны брать очки. В Чехове мы проиграли в нападении, где оказались нарушенными игровые связи. Трудно предъявить по первому тайму претензии голкиперу Шелудько, которому забивали с шести метров в упор. В действиях моих подопечных, позавчера одержавших уверенную победу в Москве, присутствовала расслабленность, отсюда большое количество потерь. В дебюте матча почти все голы нам забивали с отрывом. Обороняясь, хозяева площадки не позволяли нашей задней линии выводить на голевые броски линейных», — прокомментировал неудачную игру свой команды тренер уфимского клуба Владислав Космодемьянский.

Следующую игру уфимцы проведут 15 октября дома с командой из Краснодара «СКИФ», сообщили в пресс-службе УГНТУ-ВНЗМ.

Теги: гандбол
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