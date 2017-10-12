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12 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе стартует Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Владимира Бормана

СПОРТ

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на стадионе «Динамо» стартует XXXII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Владимира Бормана.

Участниками масштабного спортивного состязания станут около 200 сильнейших борцов страны и ближнего зарубежья, в их числе призер чемпионата мира Евгений Салеев и призер чемпионата России Павел Салеев. Башкортостан представят около 70 спортсменов, в том числе и обладатель Кубка мира Азамат Бикбаев, призер первенства Европы Фадис Валитов, победитель первенства Европы Ислам Опиев, победитель первенства России Нохчо Лабазанов, серебряный призер первенства России Аслан Толов и другие.

13 октября участники турнира будут бороться в следующих весовых категориях: 59кг, 71кг, 80 кг,98кг.

14 октября будут состязаться борцы в весе: 66кг, 75кг, 85кг и 130кг, сообщила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина.

Почетными гостями турнира станут чемпионы и призеры олимпийских игр.

Начало соревнований ежедневно с 10.00. Торжественное открытие 13 октября в 17 часов.

Теги: Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Владимира Бормана
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