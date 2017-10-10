На «Кремлевских чтениях» представили доклад об образовании и становлении Башкирской автономной республики Фото: предоставлено Ниязбаем Салимовым



На «Кремлевских чтениях» представили доклад об образовании и становлении Башкирской автономной республики Фото: предоставлено Ниязбаем Салимовым

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» в восьмой раз прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Кремлевские чтения» на тему «Национально-государственное строительство в Волго-Уральском регионе в 20-30-е годы XX века». В конференции приняли участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, Якутии, Удмуртии, Ставропольского края, Кировской, Московской, Волгоградской областей и других регионов РФ.

С приветственным словом к участникам конференции обратились директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева и доктор исторических наук, профессор Индус Тагиров.

Тематика «Кремлевских чтений-2017» была предопределена предстоящим в 2020 году 100-летним юбилеем образования Татарской Республики, для которой период 20-30-х годов стал моментом возрождения государственных традиций и началом пути к становлению современного Татарстана. В ходе конференции были обсуждены вопросы, посвященные историческим процессам в означенный период времени в аспектах государственного строительства, социально-экономического положения, а также духовного развития и культурной революции, протекавшим в Волго-Уральском регионе.

В работе конференции принял участие заместитель директора ГКУ «Национальный архив Республики Башкортостан», кандидат филологических наук Ниязбай Салимов, который выступил с докладом об образовании и становлении Башкирской автономной республики, положившей основу федеративным отношениям в России.