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12 октября Четверг

Уфа   °

Модельный закон о гендерном равенстве примут на Ассамблее Межпарламентского союза - Лилия Гумерова

ПОЛИТИКА

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На Ассамблее МПС могут принять модельный закон и рекомендации по гармонизации законодательств в сфере гендерного равенства, рассказала сенатор от Башкортостана, первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Предстоящая 137-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС), которая пройдёт в Санкт-Петербурге 14-18 октября, станет самой представительной в истории организации — в ней примут участие около полутора тысяч человек из 152 делегаций со всего мира.

«Практика принятия модельных законов может появиться и на полях Ассамблеи МПС: сегодня необходимо в международных масштабах унифицировать подходы в вопросах гендерного равенства», — рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, что по своей природе женщины-парламентарии стремятся к обеспечению лучшего образования и медицины, сохранению мира и взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

«Опыт России в этом плане получил огромный интерес на международных площадках: прошедший в 2015 году первый Евразийский женский форум стал отправной точкой по решению гендерных вопросов в новом ключе», — отметила Лилия Гумерова.

В России принята Национальная стратегия действий в интересах женщин — документ направлен на окончательное устранение барьеров, с которыми ещё сталкиваются российские женщины в различных областях общественной жизни.

«В Государственной Думе женщин 15 процентов, в Совете Федерации — 17. Естественно, в обществе у нас другое соотношение. В перспективе необходимо стремиться к равному представительству в парламенте», — считает сенатор.

Теги: сенат, гендерное равенство
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