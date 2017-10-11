Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.07 ↓

EUR 68.35 ↑

11 октября Среда

Уфа   °

Ильдар Абдразаков опроверг слухи о смерти друга Дмитрия Хворостовского

КУЛЬТУРА

Ильдар Абдразаков опроверг слухи о смерти друга Дмитрия Хворостовского Фото: instagram.com/ildarabdrazakov

Ильдар Абдразаков опроверг слухи о смерти друга Дмитрия Хворостовского Фото: instagram.com/ildarabdrazakov

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ночь на 11 октября Россию и поклонников оперной сцены потрясла новость, распространенная СМИ: «Умер Дмитрий Хворостовский». Эта информация быстро разошлась по всему миру и социальным медиа. А когда сообщение дошло до друзей и родственников народного артиста России, то ждать уже было нельзя.

«Прекратите панику! Дима жив!», — коротко и ясно написал на своей странице в «Инстаграм» известный мировой бас, друг Дмитрия Хворостовского и уроженец Уфы Ильдар Абдразаков.

В подтверждение информации о том, что Хворостовский не покинул этот свет и лежит рядом с супругой, опубликовала пост и супруга Ильдара Абдразакова Марика.

«Пожалуйста, остановите эту истерию в российской прессе! Дима жив!» — написала Марика.

Теги: Ильдар Абдразаков, Дмитрий Хворостовский, жив
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть