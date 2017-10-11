Ильдар Абдразаков опроверг слухи о смерти друга Дмитрия Хворостовского Фото: instagram.com/ildarabdrazakov Ильдар Абдразаков опроверг слухи о смерти друга Дмитрия Хворостовского Фото: instagram.com/ildarabdrazakov

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ночь на 11 октября Россию и поклонников оперной сцены потрясла новость, распространенная СМИ: «Умер Дмитрий Хворостовский». Эта информация быстро разошлась по всему миру и социальным медиа. А когда сообщение дошло до друзей и родственников народного артиста России, то ждать уже было нельзя.

«Прекратите панику! Дима жив!», — коротко и ясно написал на своей странице в «Инстаграм» известный мировой бас, друг Дмитрия Хворостовского и уроженец Уфы Ильдар Абдразаков.

В подтверждение информации о том, что Хворостовский не покинул этот свет и лежит рядом с супругой, опубликовала пост и супруга Ильдара Абдразакова Марика.

«Пожалуйста, остановите эту истерию в российской прессе! Дима жив!» — написала Марика.