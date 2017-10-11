В столице Башкирии на ипподроме «Акбузат» разыграли 30 тысяч рублей Фото: организаторы В столице Башкирии на ипподроме «Акбузат» разыграли 30 тысяч рублей Фото: организаторы

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Призовой фонд от 20 до 30 тысяч рублей разыграли между призрами конно-спортивного праздника на уфимском ипподроме «Акбузат». Дню Республики посвятили финальный этап Большого круга Башкирии «Канатлы Ат» («Крылатый конь»).

Трибуны ипподрома заполнились до отказа. Кони и их хозяева вступили в борьбу. Приз «Слава Башкортостана» достался светло-мышастому жеребцу Миндубаю под седлом Рината Янгирова. Им покорилась дистанция в 2400 метров.

Далее зрители наблюдали за заездами в 2100 метров, в котором победу одержал темно-гнедой рысак Реквием Ди Гас м наездником Айнуром Гайфуллиным.

Также в числе лучших оказались гнедой жеребец Стар Чемп, темно-гнедой жеребец Корунд, рыжий Хард Тэп и гнедая кобыла Берзэ.