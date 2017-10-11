УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ».

Дорогие земляки!

11 октября – День Республики Башкортостан. День принятия Декларации о государственном суверенитете, создания Республики Башкортостан в составе Российской Федерации.

Башкортостан – благодатный край, где в мире и согласии живут башкиры, русские, татары и десятки других народов, где с уважением и вниманием относятся к сохранению, изучению и развитию исторических и культурных традиций.

От всей души поздравляю с этим замечательным и важным праздником всех нас!

Желаю мира и процветания нашей Республике! Желаю каждому жителю нашего родного края, здоровья и счастья, согласия и благополучия!

С Днем Республики Башкортостан!