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11 октября Среда

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Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин ищет в свою команду гитариста

КУЛЬТУРА

Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин ищет в свою команду гитариста Фото: Дарья Петрова

Заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин ищет в свою команду гитариста Фото: Дарья Петрова

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

[youtube][/youtube] Накануне автор и исполнитель песен на башкирском, татарском, русском и даже румынском языках Радик Юльякшин объявил кастинг. В музыкальной команде Заслуженного артиста Башкирии вакантно место гитариста.

«Важно! До 25 лет, без вредных привычек и обременений», — уточнил певец в опубликованном объявлении.

Elvin Grey посоветовал отправлять работы кандидатов на электронную почту. К слову, артист не указал какого пола должен быть его новый гитарист, поэтому заявки от музыкальных поклонниц Радика Юльякшина уже посыпались.

Напомним, в начале сентября уроженцу Уфы и популярному исполнителю национальной эстрады вручили медаль и звание Заслуженного артиста РБ.

Теги: Радик Юльякшин, Elvin Grey
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