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11 октября Среда

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Сборная Башкирии едет покорять первенство России по спортивному ориентированию

СПОРТ

Сборная Башкирии едет покорять первенство России по спортивному ориентированию Фото: Министерство спорта РБ

Сборная Башкирии едет покорять первенство России по спортивному ориентированию Фото: Министерство спорта РБ

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Три дня 286 юных спортсменов из разных уголков Башкирии доказывали, что именно они достойны представить малую родину на первенстве России. Соревнования по спортивному ориентированию среди школьников, посвященные дню республики прошли в Бирском районе.

"Участниками соревнований стали обучающиеся, неоднократно становившиеся победителями и призерами межрегиональных и Всероссийских спортивных состязаний. Личные результаты соревнований определялись в пяти возрастных категориях по группам городские округа и муниципальные районы", — рассказали в пресс-службе министерства образования Башкирии.

В итоге лучших объединили в сборную республики, которая поедет на первенство России по спортивному ориентированию в Ивановскую область.

Теги: спортивное ориентирование, первенство России
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