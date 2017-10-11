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11 октября Среда

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«Салават Юлаев» на выезде сыграет с минским «Динамо»

СПОРТ

«Салават Юлаев» на выезде сыграет с минским «Динамо» Фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» на выезде сыграет с минским «Динамо» Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимские хоккеисты отправились на очередной выезд. На этот раз «юлаевцев» ждет тур по западным соперникам. Первая остановка «Салавата» — Минск. С белорусскими хоккеистами башкирская команда сыграет сегодня, 11 октября.

Минувшую домашнюю серию уфимцы провели не очень удачно. Три поражения подряд от «Югры», СКА и «Авангарда» немного выбили команду из колеи. Однако гостям из «Сибири» «зеленая машина» не оставила никаких шансов и одолела команду со счетом 3:0. Сейчас «юлаевцы» находятся на восьмом месте Востока.

Минские хозяева льда после 19 игр набрали 25 очков и сегодня «Динамо» не попадает в зону плей-офф западной конференции КХЛ.

Начало первой выездной встречи «Салавата Юлаева» с минским «Динамо» 11 октября в 21.30 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, Салават Юлаев, КХЛ
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