УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

12 октября Башгосфилармония представляет большой концерт этно-джаз бэнда «Орлан» Олега Киреева. В концерте примет участие «золотой состав»: Олег Киреев (саксофон, вокал), Рустем Галиуллин (труба), Руслан Воротников (клавишные), Рустем Каримов (ударные), Олег Янгуров (бас-гитара). Начало концерта в 19.00.

«Большой джаз концерт – своеобразная дань долголетию коллектива на джазовом небосклоне. Все самое лучшее, все джазовые направления – этно-джаз-рок, бразильский джаз и собственные композиции участников ансамбля», — сообщили в пресс-службе филармонии.

Основанный Киреевым в 1986 году джаз-бэнд «Орлан» успешно выступал на различных фестивалях. В 1991 году группа распалась. А в 2011 году, после 20 лет разрозненного существования, костяк «Орлана» выступил вместе на Международном джазовом фестивале «Розовая пантера» и коллектив обрел новую творческую жизнь.

В 2014 и 2016 году, благодаря гранту главы республики и Министерства культуры Республики Башкортостан «Орлан» выступил на международных джазовых фестивалях в Москве, Архангельске, представил свою программу на Международном джазовом фестивале Nishville (Сербия, г.Ниш), выставке-фестивале Womex-2016 в г. Сантьяго-де-Компостелла (Испания) и на престижной Нью-Йоркской сцене в концертном зале Symphony Space.

С 2015 года «Орлан» работает в составе Башкирской филармонии. За два года коллектив представил ряд новых программ – от бразильского джаза до «битломании». Также Киреев предложил уфимцам новый проект «Джаз для детей и не только!», который открыл целый цикл неформальных встреч и стал доброй филармонической традицией для семейного похода.