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Уфа   °

Стартовал конкурс на лучшее эссе/сочинение по творчеству поэта Роберта Миннуллина

КУЛЬТУРА

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1 августа 2018 года детскому поэту, уроженцу и заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан, народному поэту Республики Татарстан Роберту Миннуллину исполняется 70 лет. В честь юбилея Благотворительный фонд поддержки детей «Счастливые истории» (Казань) с целью повышения читательской активности и литературной культуры организует среди учеников школ Республики Татарстан и Республики Башкортостан конкурс на лучшее эссе/сочинение по творчеству детского поэта.

Эссе/сочинение на одну из тем необходимо отправить до 1 марта 2018 года по электронному адресу fond-happystories@mail.ru. Темы для эссе:

Мое любимое произведение детского поэта Роберта Миннуллина;

Для чего нужны детские поэты?

Интересные истории, связанные с творчеством детского поэта Роберта Миннуллина;

Конкурсные работы могут быть представлены как на русском, так и татарском языках.

В пяти самых активных образовательных учреждениях, предоставивших лучшие работы по мнению членов жюри, состоятся творческие встречи с известным поэтом. Победителям будут вручены книги с пожеланиями автора, сообщила пресс-секретарь БФ «Счастливые истории» Диляра Хасанова.

Теги: конкурсы
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