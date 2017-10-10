Новичок ХК «Салават Юлаев» Михаил Юньков: «Тяжело, быстрые скорости» Фото: ХК "Сочи" Новичок ХК «Салават Юлаев» Михаил Юньков: «Тяжело, быстрые скорости» Фото: ХК "Сочи"

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Состав уфимского клуба «Салават Юлаев» претерпевает изменения. 9 октября команда попрощалась с бывшим капитаном Денисом Куляшом, который позднее подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». В московский «Спартак» башкирская ледовая дружина обменяла Степана Хрипунова.

В команде мастеров «Салавата» появились два новичка: нападающие Михаил Юньков из «Сочи» и Владимир Бобылев из «Спартака». Хоккеисты уже присоединились к «юлаевцам» и начали тренироваться в новых для себя пятерках.

«Очень давно мечтал поиграть в Уфе. Первые впечатления? Тяжело, быстрые скорости, интенсивно все. На позитиве, классно всё. Звено? Пока неизвестно», — цитирует Михаила Юнькова пресс-служба хоккейного клуба из столицы Башкирии.

Тренерский штаб пока подбирает новичкам партнеров на льду. Сегодня, перед очередным выездом, Михаил Юньков тренировался в тройке с Энвером Лисиным и Артемом Федоровым. В последнее время главный тренер «Салавата» Эркка Вестерлунд выпускает на лед это звено первым.

31-летний Михаил Юньков — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Первый трофей нападающий завоевал в составе «Ак Барса», второй — в форме магнитогорского «Металлурга».