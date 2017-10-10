В столице Башкортостана журналистам вручили премию имени Шагита Худайбердина Фото: Георгий Шишкин















В столице Башкортостана журналистам вручили премию имени Шагита Худайбердина Фото: Георгий Шишкин

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в правительстве Башкортостана состоялось награждение лауреатов премии правительства республики имени Шагита Худайбердина в области журналистики за 2017 год. Из 11 выдвинутых на конкурс соискателей и двух творческих коллективов комиссия отобрала трех.

«Символично, что премия вручается накануне Дня Республики, потому что вклад журналистов, четвертой власти в социально-экономическое и духовное развитие нашей республики очень важен. Эта премия — признание заслуг, серьезный конкурс тех, кто своим пером, мастерством доносит до всего мира самую нужную, правдивую информацию о жизни нашей республики, ее успехах, интересных людях, реализованных проектах. Мы это очень ценим и считаем крайне важным», — отметил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов, открывая церемонию.

Одним из лауреатов премии 2017 года стала корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Марина Воронова. Ей присудили премию за создание образов современников, за материалы об их положительных поступках и делах, опубликованные в газете.

«Если журналистика — моя профессия, то газета — моя судьба. Вот уже 27 лет я каждый день прихожу в свою любимую редакцию, чтобы встретить своих коллег-единомышленников, встретить своих новых героев. Мой главный интерес- это люди, их необычные характеры, их биографии, уникальные таланты и способности», — рассказала лауреат 2017 года Марина Воронова.

Обозреватель информационного агентства «Башинформ» Лейла Ишмуратова (Аралбаева) удостоена премии за серию публикаций о культуре, об искусстве республики и о земляках, проживающих за пределами Башкортостана.

«За этой наградой стоит труд нашего агентства «Башинформ» — коллектива, который дал мне крылья. Сегодня работа информационного агентства — это бесконечный конвейер, огромный поток информации — разнообразной, противоречивой, зачастую негативной. Тем ценнее, что в этом потоке возникают новости о культуре и искусстве, о наших людях, которые побеждают на международной арене, добиваются успехов. В противовес тому тяжелому и плохому, что происходит в мире, мы стараемся внести голос нашей республики, чтобы Башкортостан звучал как позитивный, прекрасный регион, чтобы о наших успехах знали во всём мире», — отметила лауреат Лейла Ишмуратова (Аралбаева).

Профессор кафедры журналистики Башкирского государственного университета Фаниль Кузбеков награжден премией за статьи, опубликованные в республиканских газетах и журналах, посвященные башкирской журналистике, проблемам духовности, состоянию родного языка, охране памятников природы, материальной и духовной культуры, воспитанию подрастающего поколения.

«Судьба так распорядилась, что мне приходилось работать и как историку, и как теоретику, и как практику журналистики. Нашей национальной печати с первых ее шагов со стороны Правительства уделялось большое внимание, — отметил лауреат Фаниль Кузбеков. — Журналистика, так же, как и сама жизнь, сложна и противоречива. С другой стороны, журналистика, как воздух, проникает всюду. Я желаю своим собратьям по перу, ветеранам, будущим журналистам, своим студентам, власть имущим, многострадальному моему народу — чтобы воздух наш всегда был чистым».

12 октября лауреаты премии 2017 года отправятся в Кугарчинский район для участия в торжественных мероприятиях на малой родине Шагита Худайбердина.