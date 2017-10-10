УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана утвердило план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в регионе приоритетных направлений Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

«Основной целью Стратегии является повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, – отметила на заседании Президиума Правительства Башкортостана министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. – Впервые вводятся нормы, направленные на развитие систем геронтологии и гериатрии».

По ее словам, документ также включает меры, направленные на преодоление дискриминации пожилых людей. В частности, устранение возрастных ограничений при приеме на работу.

Не менее важно — создание условий для активного досуга пожилых людей, отмечают в правительстве республики.

В настоящее время в республике проживает 1,154 млн представителей старшего поколения. Количество работающих пенсионеров превышает 205 тысяч.

Согласно статистическим данным, мужчины работают после достижения пенсионного возраста в среднем семь – восемь лет, женщины – пять – семь лет.

По мнению специалистов, продление активного периода жизни пенсионеров – наиболее приемлемый путь по снижению демографической нагрузки на общество.