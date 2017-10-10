Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.31 ↑

EUR 68.38 ↓

10 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии утверждена «дорожная карта» Стратегии действий в интересах пожилых людей

ПОЛИТИКА

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана утвердило план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в регионе приоритетных направлений Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

«Основной целью Стратегии является повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения, – отметила на заседании Президиума Правительства Башкортостана министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. – Впервые вводятся нормы, направленные на развитие систем геронтологии и гериатрии».

По ее словам, документ также включает меры, направленные на преодоление дискриминации пожилых людей. В частности, устранение возрастных ограничений при приеме на работу.

Не менее важно — создание условий для активного досуга пожилых людей, отмечают в правительстве республики.

В настоящее время в республике проживает 1,154 млн представителей старшего поколения. Количество работающих пенсионеров превышает 205 тысяч.

Согласно статистическим данным, мужчины работают после достижения пенсионного возраста в среднем семь – восемь лет, женщины – пять – семь лет.

По мнению специалистов, продление активного периода жизни пенсионеров – наиболее приемлемый путь по снижению демографической нагрузки на общество.

Теги: правительство РБ, стратегия, пожилые люди
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть