Баскетбольный клуб «Уфимец» начинает новый сезон в чемпионате России Суперлиги второго дивизиона Фото: автор Баскетбольный клуб «Уфимец» начинает новый сезон в чемпионате России Суперлиги второго дивизиона Фото: автор

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В столице Башкирии хорошими темпами развивается баскетбол. Долгое время местные спортсмены мечтали о том, чтобы в городе появилась своя профессиональная команда. Баскетбольный клуб «Уфимец» в этом году начинает сезон в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона. Первые игры башкирские баскетболисты проведут на домашней площадке с магнитогорским «Динамо» в группе «Б».

«В этом году наша команда обновилась на 80%. В клуб вернулись воспитанники башкирского баскетбола. Таких в «Уфимце» шесть человек», — заявил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» генеральный директор БК «Уфимец» Сергей Медведев.

В частности, в родной клуб вернулся 24-летний Вадим Абдеев, который ранее выступал за саратовский «Автодор».

«Очень рад, что на моей родине появилась профессиональная команда. Раньше, после юного возраста, мы не знали, куда нам идти. Сейчас же все по-другому. «Уфимец» развивается, есть хорошие перспективы. Надеюсь, что в скором времени у нас появится свой зал, и мы выйдем в лигу ВТБ», — сказал воспитанник уфимского баскетбола Вадим Абдеев.

По словам капитана «Уфимца» Артема Исакова, «командная химия» постепенно налаживается.

«Все ребята готовы к новому сезону и физически, и морально. Но тренировки — это одно, а игры — совсем другое. Мы будем стараться дарить болельщикам эмоции и движение, чтобы матчи было интересно смотреть», — сказал Артем Исаков.

В новом сезоне руководство БК «Уфимец» уже продумало мероприятия, которые позволят привлечь больше горожан и гостей столицы Башкирии к профессиональному баскетболу. На домашних играх «Уфимца» развлекать публику будет новый маскот — Пчела.

«Наша площадка в спортивном комплексе Башкирского аграрного университета пока не позволяет развернуть для фанатов «Уфимца» какие-то активности. Однако там все равно будут обустроены фотобудки и другие развлечения», — пообещал гендиректор баскетбольного клуба столицы Башкирии Сергей Медведев.

Расписание игр БК «Уфимец» на домашней площадке:

13 и 14 октября

«Уфимец» — «Динамо» (Магнитогорск)

11 и 12 ноября

«Уфимец» — «АлтайБаскет» (Барнаул)

21 и 22 ноября

«Уфимец – «Руна-Баскет» (Москва)

25 и 26 ноября

«Уфимец» — «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)

20 и 21 января

«Уфимец» — «Нефтехимик» (Тобольск)

24 и 25 января

«Уфимец» — «Уралмаш» (Екатеринбург)