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10 октября Вторник

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Башкирская группа «Zaman» из Москвы стала участником всероссийского музыкального телешоу

КУЛЬТУРА

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская московская этно-группа «Zaman» участвует в Межрегиональном конкурсе современной песни в жанре этно-поп «Биир кун» («Под одним солнцем») в Республике Саха (Якутия). Музыканты прошли отборочный тур и в ноябре отправятся в Якутск на запись многосерийной телеверсии конкурса и гала-концерт. Церемония вручения наград запланирована на февраль 2018 года.

Конкурс проводят Государственный театр эстрады, Национальное вещательная компания «Саха» при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Помимо Башкортостана, в конкурсе заявлены 11 регионов России. Среди них — республики Алтай, Бурятия, Крым, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чувашия, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО. Передачи с конкурсными песнями участников транслируются в эфире регионального телеканала пять дней в неделю в течение одного месяца.

Выступления конкурсантов оцениваются компетентным жюри, в состав которого входят профессиональные музыканты, музыкальные критики, популярные авторы и исполнители, продюсеры, представители российской эстрады. Также принимается во внимание рейтинг по SMS-голосованию. Призовой фонд конкурса составляет 1,6 млн рублей, Гран-при конкурса — статуэтка, диплом победителя и денежная премия в размере 500 тысяч рублей.

Теги: музыкальный конкурс, Zaman
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