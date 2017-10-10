Плавание поможет подготовить «солнечных детей» к самостоятельной жизни Фото: компания «МегаФон»





Плавание поможет подготовить «солнечных детей» к самостоятельной жизни Фото: компания «МегаФон»

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

C открытой тренировки по плаванию в Уфе стартовал третий сезон проекта для детей с синдромом Дауна «Спорт во благо. Дети».

Цель открытого урока — продемонстрировать работу тренеров и успехи ребят, участвующих в проекте, реализуемом в Уфе с 2015 года благотворительным фондом «Даунсайд Ап» (Москва) и общественной организацией «СоДействие» (Уфа) на средства компании «МегаФон».

Программа «Спорт во благо. Дети» инициирована для того, чтобы помочь детям с синдромом Дауна раскрыть свой потенциал, а также создать условия для адаптации к реальным жизненным условиям и интеграции в общество.

В рамках проекта дети получили не только возможность научиться плавать, но и продвинуться в спортивных достижениях. Пятеро ребят, второй год занимающиеся плаванием, Садовничук Алексий, Сахапова Настя, Колачык Павел, Шамов Данил и Арсланова Карина, успешно представляют Башкортостан на различных республиканских и всероссийских соревнованиях.

В июне этого года в состязаниях по программе Специальной Олимпиады России в Пензе все уфимские ребята, участники проекта «Спорт во благо. Дети», привезли медали.

«Не могу сказать, что у занятий с этими детками есть какие-то особенности. Они такие же, как и остальные. Единственное, что их приходится чуть дольше обучать. Они часто отвлекаются, больше балуются, и приходится чаще привлекать внимание к себе. Ребята уже выступали на шести соревнованиях, и с каждого привозили награды», — с гордостью за своих воспитанников поделился тренер Владимир Кутлуметов.

«Детям с синдромом Дауна такие необходимые навыки, как самостоятельность, дисциплина, ответственность, целеустремленность не всегда даются легко. Спорт естественным образом помогает в их формировании и является одним из направлений, в котором дети могут реализоваться в жизни. Плавание — это один из самых подходящих для наших «солнечных» ребят видов спорта. Поэтому мы благодарны МегаФону за этот проект, за то, что у наших детей появилась такая возможность в жизни», — сказала председатель общественной организации «СоДействие» Людмила Сахапова.