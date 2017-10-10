УГНТУ-ВНЗМ одержал уверенную победу на выезде Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ УГНТУ-ВНЗМ одержал уверенную победу на выезде Фото: пресс-служба УГНТУ-ВНЗМ

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Уфимские гандболисты одержали уверенную победу на выезде в Москве. Игра УГНТУ-ВНЗМ с московской командой «УОР-2» завершилась со счетом 33:26 в пользу спортсменов из столицы Башкирии. Преимущество в счете по ходу матча достигало 10 мячей.

«УГНТУ-ВНЗМ» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Суперлиги. Следующий матч наша команда проведет 11 октября в городе Чехове. Подмосковная команда «Чеховские медведи» — крепкий орешек, она является 16-кратным чемпионом России, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.