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10 октября Вторник

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В День республики на ипподроме «Акбузат» пройдет конно-спортивный праздник

СПОРТ

В День республики на ипподроме «Акбузат» пройдет конно-спортивный праздник Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

В День республики на ипподроме «Акбузат» пройдет конно-спортивный праздник Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В День Республики, 11 октября, на Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Т. Кусимова состоится грандиозное зрелище.

Любители спорта увидят финальные мероприятия Большого круга Башкортостана «Канатлы ат». Предварительные забеги ранее с успехом прошли в ряде районов республики. Будут разыграны призы «Возрождение», «Урал-Батыра», «Сравнение» («Сағыштырыу»), «Доверие («Ышаныс»), «Жемчужина Отечества».

На ипподроме пройдут заезды с розыгрышем традиционных призов в честь Дня Республики, «Слава Башкортостана», «Золотая Осень» и другие.

Любители конного спорта получат возможность увидеть увлекательную борьбу с участием лучших рысаков ипподрома и известных мастеров-наездников.

Как и всегда, состоится обзорная экскурсия по ипподрому с катанием на лошадях и посещением музея.

Начало состязаний в 13 часов. Вход свободный.

Теги: конный спорт
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