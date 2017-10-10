В День республики на ипподроме «Акбузат» пройдет конно-спортивный праздник
В День республики на ипподроме «Акбузат» пройдет конно-спортивный праздник Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»
В День республики на ипподроме «Акбузат» пройдет конно-спортивный праздник Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»
УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.
В День Республики, 11 октября, на Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Т. Кусимова состоится грандиозное зрелище.
Любители спорта увидят финальные мероприятия Большого круга Башкортостана «Канатлы ат». Предварительные забеги ранее с успехом прошли в ряде районов республики. Будут разыграны призы «Возрождение», «Урал-Батыра», «Сравнение» («Сағыштырыу»), «Доверие («Ышаныс»), «Жемчужина Отечества».
На ипподроме пройдут заезды с розыгрышем традиционных призов в честь Дня Республики, «Слава Башкортостана», «Золотая Осень» и другие.
Любители конного спорта получат возможность увидеть увлекательную борьбу с участием лучших рысаков ипподрома и известных мастеров-наездников.
Как и всегда, состоится обзорная экскурсия по ипподрому с катанием на лошадях и посещением музея.
Начало состязаний в 13 часов. Вход свободный.