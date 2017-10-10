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10 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии к юбилею Марины Цветаевой зажгли «Цветаевский костер»

КУЛЬТУРА

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В селе Усень-Ивановское состоялся литературно-фольклорный праздник «Цветаевский костер», посвященный 125-летию известной русской поэтессы Марины Цветаевой. В связи с юбилейной датой в этом году традиционное мероприятие получило больший размах и новые краски, сообщили в Доме дружбы народов РБ. Цветаевский историко-культурный центр предложили гостям обширную программу, насыщенную поэтическими, этнографическими, игровыми элементами.

Экспозицию местного литературного музея дополнила выставка книг о поэтессе, специально подготовленная Национальной библиотекой РБ им.А.-З.Валиди. Историко-культурные центры – филиалы Дома дружбы РБ удивили красочной выставкой поделок и блюд из рябины «Красной кистью Рябина зажглась». Параллельно шел показ фильмов о Марине Цветаевой и ее окружении. Желающие попробовали силы в старинных русских играх.

А в фойе сельского дома культуры выставили свои работы профессиональные художники, которые всю неделю жили здесь и рисовали белебеевскую природу. Кстати, на «Цветаевский пленэр» приехали и юные художники из Республиканской гимназии им.К.Далеткильдеева. Таким образом, в этом году музей М.Цветаевой в селе Усень Ивановское как никогда обогатился живописными полотнами о поэтессе.

Ей же было посвящено и театрализованное представление студентов Уфимской государственной академии искусств. Зрители переполненного зала горячо аплодировали яркому рассказу ребят о жизни и творчестве Марины Цветаевой, а по окончании литературно-музыкальной композиции приняли участие в викторине о Марине.

Далее было шествие к Девичьему роднику, возложение цветов к памятнику М.Цветаевой и закладка рябиновой аллеи.

Праздник завершился традиционным «Цветаевским костром». Работал «Свободный микрофон», который открыл народный ансабль БГУ «Таусень» и продолжили гости из Уфы, Самары и других городов России.

Трогательными моментами были «Минута молчания» в память ушедших поэтов и выпуск двух белых голубей, символизирующих любовь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, отдыхавших в этих краях летом 1911 года.

Теги: фольклорные праздники
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