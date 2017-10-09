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УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В селе Ишкарово Илишевского района состоялось торжественное открытие сельского дома культуры после ремонта и укрепления материально-технической базы. Работы проводились в рамках проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия».

Праздник открыл глава районной администрации Ильдар Мустафин. Он поздравил жителей села с обновлением дома культуры, выразил благодарность всем, кто принял активное участие в реализации проекта. Также на мероприятии выступил секретарь первичного отделения «Ишкаровское» партии, глава администрации Ишкаровского сельсовета Глус Шакиров. Он сообщил, что проект продолжится и в последующие годы.

На празднике была представлена выставка работ организаций и учреждений Ишкаровского сельского поселения. Для всех гостей накрыли стол с выпечкой, приготовленной жителями села. Любой желающий мог выпить кружку горячего чая и отведать угощения. Мероприятие завершилось концертом местной художественной самодеятельности.

В Башкортостане участие в проекте принимают 32 муниципальных образования. В 2017 году республика получила 46 млн рублей. Финансовые средства поступили еще в конце июня. Каждый дом культуры получил около 1 млн рублей на различные нужды: световое и звуковое оборудование, одежду сцены, музыкальные инструменты, мебель, костюмы, инвентарь. В сентябре, октябре и ноябре во всех муниципалитетах, которые принимают участие в проекте, проводятся презентации и открытия обновленных домов культуры.