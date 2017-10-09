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В Башкирии два театра получат гранты Главы республики

КУЛЬТУРА

В Башкирии два театра получат гранты Главы республики Фото: Олег Яровиков

В Башкирии два театра получат гранты Главы республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане два театра получат гранты главы республики для поддержки творческих проектов театральных коллективов республики. О начале приема заявок на их соискание объявило Министерство культуры РБ. Размер каждого гранта составляет 1,8 млн рублей.

В конкурсе могут принимать участие любые творческие коллективы республики — как государственные, так и частные. Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе профессионального искусства, образования и творческих проектов Министерства культуры с 10 по 18 октября 2017 года с 10.00 до 17.00.

Цели предоставления гранта: поддержка театральных коллективов республики, развитие и активизация театральной сферы Башкортостана, создание благотворной среды для осуществления инновационных театральных проектов.

Теги: гранты главы РБ
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