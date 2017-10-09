В хоккейном клубе «Салават Юлаев» появился новый нападающий Фото: spartak.ru В хоккейном клубе «Салават Юлаев» появился новый нападающий Фото: spartak.ru

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак» обменялись хоккеистами. В столицу нашей родины отправился 22-летний центральный нападающий Степан Хрипунов. Зеленую форму «юлаевцев» наденет 20-летний Владимир Бобылев. Об этом официально сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Владимир Бобылев родился в Липецке. Профессиональную карьеру хоккеиста начал в мытищинском «Атланте», затем отправился за океан выступать в Западной хоккейной лиге за «Ванкувер». После два сезона нападающий отыграл за клуб «Виктория», в прошлом году вступил в ряды «Спартака».

Год назад команда НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» выбрала Бобылева на драфте в пятом раунде под общим номером 122.

9 октября ХК «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с 34-летним Денисом Куляшом.