Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.76

EUR 67.53

9 октября Понедельник

Уфа   °

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» появился новый нападающий

СПОРТ

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» появился новый нападающий Фото: spartak.ru

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» появился новый нападающий Фото: spartak.ru

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак» обменялись хоккеистами. В столицу нашей родины отправился 22-летний центральный нападающий Степан Хрипунов. Зеленую форму «юлаевцев» наденет 20-летний Владимир Бобылев. Об этом официально сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Владимир Бобылев родился в Липецке. Профессиональную карьеру хоккеиста начал в мытищинском «Атланте», затем отправился за океан выступать в Западной хоккейной лиге за «Ванкувер». После два сезона нападающий отыграл за клуб «Виктория», в прошлом году вступил в ряды «Спартака».

Год назад команда НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» выбрала Бобылева на драфте в пятом раунде под общим номером 122.

9 октября ХК «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с 34-летним Денисом Куляшом.

Теги: хоккей, ХК Салават Юлаев
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть