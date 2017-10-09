«Уфа» уступила ЦСКА в контрольном матче Фото: ФК "Уфа" «Уфа» уступила ЦСКА в контрольном матче Фото: ФК "Уфа"

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На основном поле московского стадиона «Октябрь» в понедельник, 9 октября, завершился товарищеский матч между столичными «армейцами» и «уфимцами». Клуб из столицы Башкирии уступил ЦСКА с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч оказался в сетке ворот «горожан». Автором победного гола записали бразильского нападающего Витиньо, который неоднократно угрожал «Уфе» в 12 туре чемпионата России текущего сезона. Мяч игрок ЦСКА забил с пенальти в середине первого тайма.

Контрольный матч команды провели для того, чтобы заполнить календарную паузу первенства РФПЛ, которая связана с играми национальных сборных.

В сборные своих стран вызваны сразу четыре представителя башкирского футбола: Боян Йокич (Словения), Иван Обляков и Игорь Безденежных выступают за Россию в отборочных матчах чемпионата Европы-2019 U-21, Джемал Табидзе защищает цвета команды Грузии.