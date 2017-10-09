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9 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в рамках программы поддержки местных инициатив открылась новая сцена

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ко Дню Республики Башкортостан в Парке культуры и отдыха с. Акъяр Хайбуллинского района в торжественной обстановке открыта новая сцена. Она была возведена в рамках программы поддержки местных инициатив.

Строительство сцены было инициировано большинством жителей районного центра Хайбуллинского района. Стоимость проекта составила более 1 млн 300 тыс рублей: была выделена субсидия из республиканского бюджета – 709 тыс рублей, из местного бюджета — 200 тыс рублей и значительный вклад был внесен от населения районного центра — 280 тыс рублей. На сегодняшний день — это самый крупный проект в районе по программе поддержки местных инициатив, сообщил руководитель информационного отдела Хайбуллинской администрации Фидан Хакимов.

Всего же в районе только за последние два года в рамках программы поддержки местных инициатив прошли 14 проектов Хайбуллинского района на общую сумму около 9 млн. рублей. Среди реализованных инициатив — установка детских игровых площадок, обустройство спортивной игровой площадки ремонт водопроводной трассы, ремонт уличного освещения и другие.

Теги: программа поддержки местных инициатив
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