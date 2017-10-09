Президент России одобрил кандидатуру Сергея Неверова на пост главы фракции - Вячеслав Володин Фото: официальный сайт партии Президент России одобрил кандидатуру Сергея Неверова на пост главы фракции - Вячеслав Володин Фото: официальный сайт партии

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Кандидатура Сергея Неверова на пост руководителя единороссов в Госдуме одобрена Президентом России Владимиром Путиным и внесена на рассмотрение фракции «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Кандидатура Сергея Неверова одобрена президентом страны, моральным лидером «Единой России» Владимиром Путиным, и была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым», — цитирует СМИ Вячеслава Володина.

Необходимость избрания нового лидера возникла после назначения прежнего руководителя парламентского большинства Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.