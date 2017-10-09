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Башкиры Сыктывкара выиграли грант на проведение первых Дней башкирской культуры

КУЛЬТУРА

Башкиры Сыктывкара выиграли грант на проведение первых Дней башкирской культуры Фото: Андрей Старостин

Башкиры Сыктывкара выиграли грант на проведение первых Дней башкирской культуры Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В городе Сыктывкаре Республики Коми 16-18 ноября пройдут Дни башкирской культуры. Об этом сообщили в Исполкоме Всемирного курултая башкир.

В рамках мероприятия запланированы знакомство с национальным музыкальным инструментом башкирского народа — кураем, выставка картин из Башкирии, выступление артистов. В мероприятии примет участие творческая группа, художники, представители Министерства культуры республики и Всемирного курултая башкир.

Местная общественная организация национально-культурная автономия башкир в городе Сыктывкаре была создана в этом году, зарегистрирована 17 мая 2017 года. Члены автономии приняли участие в республиканском конкурсе «Регион добрососедства» и выиграли грант в сумме 70 тысяч рублей на реализацию некоммерческого проекта «Дни башкирской культуры в Сыктывкаре».

Теги: башкиры России
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