Башкиры Сыктывкара выиграли грант на проведение первых Дней башкирской культуры
Башкиры Сыктывкара выиграли грант на проведение первых Дней башкирской культуры Фото: Андрей Старостин
Башкиры Сыктывкара выиграли грант на проведение первых Дней башкирской культуры Фото: Андрей Старостин
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В городе Сыктывкаре Республики Коми 16-18 ноября пройдут Дни башкирской культуры. Об этом сообщили в Исполкоме Всемирного курултая башкир.
В рамках мероприятия запланированы знакомство с национальным музыкальным инструментом башкирского народа — кураем, выставка картин из Башкирии, выступление артистов. В мероприятии примет участие творческая группа, художники, представители Министерства культуры республики и Всемирного курултая башкир.
Местная общественная организация национально-культурная автономия башкир в городе Сыктывкаре была создана в этом году, зарегистрирована 17 мая 2017 года. Члены автономии приняли участие в республиканском конкурсе «Регион добрососедства» и выиграли грант в сумме 70 тысяч рублей на реализацию некоммерческого проекта «Дни башкирской культуры в Сыктывкаре».