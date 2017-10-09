УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный живописец, график, общественный деятель, мастер перформансов Василь Ханнанов удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Награду вручил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Василь Ханнанов много лет активно работает в области живописи, графики (акварель, офорт, травление, печать на ткани), ассамбляжа в широком стилевом диапазоне — от реализма до супрематизма. Является основателем и директором Музея современного искусства им. Н. Латфуллина, основателем и главным редактором издания «Высокохудожественный журнал». Входит в состав правления Союза художников Башкортостана, возглавляет молодежную секцию организации.

Василь Ханнанов — участник республиканских, зональных, региональных, всероссийских, всесоюзных, международных и зарубежных выставок. Искусством художника восторгались зрители США, Испании и других стран. Его персональные выставки проходили в Уфе, Когалыме, Октябрьском, Новосибирске, Москве и Перми.

Сегодня глава Башкортостана вручил государственные награды Российской Федерации и республики. Орденами, почетными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 47 работников промышленности, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, государственной службы, муниципального управления, социальной сферы, торговли, безопасности, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, печати и СМИ, а также общественных деятелей и опекунов детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.