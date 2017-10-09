Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.76

EUR 67.53

9 октября Понедельник

Уфа   °

Рустэм Хамитов вручил награду известному художнику Василю Ханнанову

КУЛЬТУРА

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный живописец, график, общественный деятель, мастер перформансов Василь Ханнанов удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации». Награду вручил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Василь Ханнанов много лет активно работает в области живописи, графики (акварель, офорт, травление, печать на ткани), ассамбляжа в широком стилевом диапазоне — от реализма до супрематизма. Является основателем и директором Музея современного искусства им. Н. Латфуллина, основателем и главным редактором издания «Высокохудожественный журнал». Входит в состав правления Союза художников Башкортостана, возглавляет молодежную секцию организации.

Василь Ханнанов — участник республиканских, зональных, региональных, всероссийских, всесоюзных, международных и зарубежных выставок. Искусством художника восторгались зрители США, Испании и других стран. Его персональные выставки проходили в Уфе, Когалыме, Октябрьском, Новосибирске, Москве и Перми.

Сегодня глава Башкортостана вручил государственные награды Российской Федерации и республики. Орденами, почетными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 47 работников промышленности, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, государственной службы, муниципального управления, социальной сферы, торговли, безопасности, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, печати и СМИ, а также общественных деятелей и опекунов детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Теги: награждения, глава РБ, Василь Ханнанов
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть