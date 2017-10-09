В Башкирии начался прием заявок на фестиваль «Русская песня» Фото: пресс-служба «Собора русских Башкортостана» В Башкирии начался прием заявок на фестиваль «Русская песня» Фото: пресс-служба «Собора русских Башкортостана»

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии начался прием заявок на IV Открытый городской фестиваль «Русская песня». Праздник песни состоится 17 ноября в ГДК. Организаторы фестиваля — РОО «Собор русских Башкортостана» и администрация городского округа. К участию приглашаются исполнители русской народной (в том числе в авторской обработке) песни: самодеятельные творческие коллективы, хоры, ансамбли песни и танца, вокальные, инструментальные, фольклорные ансамбли, солисты, сообщили в общественной организации.

В выставке народных ремесел и декоративно-прикладного искусства могут принять участие мастера и творческие объединения, представляющие различные художественные промыслы: резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных материалов, ручную художественную вышивку, ручное ткачество, художественную керамику, лоскутное шитье, кружевоплетение, изготовление народной куклы, изделий из бересты.

Для участия необходимо отправить заявку по установленной в информационном письме форме и видеоматериалы с предполагаемыми концертными номерами (не менее 2-х), для участников ремесленной выставки также заявку и 2-3 фотографии (с предлагаемыми к выставке работами) до 27 октября 2017 года на электронный адрес организатора: soborrusbash@mail.ru Дальнейший отбор коллективов осуществляется творческой комиссией на основании представленных видеоматериалов.