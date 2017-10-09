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Уфимские волейболисты «Урала» одержали четыре победы подряд

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Уфимские волейболисты «Урала» одержали четыре победы подряд Фото: ВК "Урал"

Уфимские волейболисты «Урала» одержали четыре победы подряд Фото: ВК "Урал"

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Команда Даниэле Баньоли последние четыре матча не знает поражений. Уфимским волейболистам покорились красноярский «Енисей» (3:2), новокуйбышевская «Нова» (3:1), нижневартовская «Югра-Самотлор» (3:0) и клуб из Ленинградской области «Динамо-ЛО» (3:2).

Последняя встреча с аутсайдерами Суперлиги не предвещала безоговорочной победы «Урала». Однако после выигрыша подопечные Баньоли поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

В первом сете уфимцы дожали соперника в концовке. При счете 22:22 Евгений Рыбаков отличился в ответной атаке. Во втором и третьем сете «Урал» уступил гостям 25:20, 25:21.

Однако «Динамо-ЛО» не смогли сдержать натиск хозяев. Тренерскому штабу «Урала» пришлось пойти на изменения в составе, что в конечном результате привело к победе. Минувший тай-брейк для команды из Ленинградской области стал четвертым и неудачным в этом сезоне.

Следующую встречу «Урал» проведет с клубом «Зенит СПб» на домашней площадке в пятницу, 20 октября.

Теги: волейбол, ВК Урал
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