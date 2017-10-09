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9 октября Понедельник

Уфа   °

Жителей республики приглашают к обсуждению спектаклей на башкирском языке

КУЛЬТУРА

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Жителей республики приглашают к обсуждению спектаклей на башкирском языке. Театрально-образовательный проект «ТЕАТР+» Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури открыл осенний сезон.

После показа спектакля «Цыпленок из букваря» (А. Кивиряхк, реж. Л. Зайкаускас) состоялось его обсуждение. 13 октября в афише — спектакль «Жанна. Дальше будет новый день» (Я. Пулинович, реж. А. Абушахманов), после которого предполагается обмен мнениями.

Кроме обсуждений спектаклей, планируется лекция театроведа, старшего преподавателя кафедры истории и теории искусства Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Риды Бурановой «Комическое в драматургии Флорида Булякова».

«Созданный в 2015 году с целью организации дискуссионного пространства для зрителей, интересующихся вопросами культуры и театра, проект первые годы осуществлялся только в жанре обсуждений спектакля. Но в этом году театр перешел к новому формату с целью не ограничивать аудиторию только пришедшими на спектакль зрителями, а тему обсуждения — только конкретной постановкой», — сообщила куратор проекта, руководитель литературно-драматической части театра Эльвира Искужина.

Основные задачи проекта «ТЕАТР+» — это проведение обсуждений спектаклей на башкирском языке, воспитывать у зрителей умение анализировать спектакли и вовлечь их в практику современного театрального искусства, формирование единого культурного пространства для диалога.

Теги: театр
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