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Башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России

СПОРТ

Башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России Фото: ИА «Башинформ»

Башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Грозном башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России в весовой категории до 60 кг. Участниками турнира стали 290 спортсменов из 53 регионов страны, — сообщается на сайте Минспорта РБ.

Как отметил в своем выступлении генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, «эти соревнования являются стратегически важными для России».

«Мы должны сформировать сильную и конкурентоспособную национальную сборную команду по боксу, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира в 2019 году. Там мы обязаны занять первое общекомандное место», — сказал он.

Теги: бокс
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