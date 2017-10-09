Башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России
Башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России Фото: ИА «Башинформ»
Башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
В Грозном башкирский боксер Артур Субханкулов завоевал «серебро» чемпионата России в весовой категории до 60 кг. Участниками турнира стали 290 спортсменов из 53 регионов страны, — сообщается на сайте Минспорта РБ.
Как отметил в своем выступлении генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, «эти соревнования являются стратегически важными для России».
«Мы должны сформировать сильную и конкурентоспособную национальную сборную команду по боксу, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира в 2019 году. Там мы обязаны занять первое общекомандное место», — сказал он.