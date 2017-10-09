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9 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирском театре кукол состоится премьера baby-спектакля

КУЛЬТУРА

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирском государственном театре кукол состоится премьера baby-спектакля для детей в возрасте от 10 месяцев до трех лет. В рамках проекта «Kuku-project» творческий коллектив представит новую специальную программу для самых маленьких зрителей «О чём поёт осень?», сообщили в театре.

У театра уже есть такой опыт. В декабре прошлого года малышам показали сказку «Что такое Новый Год?». Таким образом маленького зрителя подготовили к настоящей большой елке с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сейчас в очень деликатной форме малышей познакомят с миром театра и с самым загадочным временем года — осенью.

В рамках новой программы на малой сцене театра зрители увидят спектакль «О чём поёт осень?», где по ходу действия главные герои Зайчик, Белочка и Медвежонок покажут детям интерактивную сказку, из которой ребенок узнает, что же это за время года такое — осень? Грустное, дождливое, или же, наоборот — веселое и прекрасное?

Одним лишь спектаклем программа не ограничится. На увлекательном мастер-классе по скрапбукингу родители вместе с детьми под руководством художников смастерят осеннюю открытку, а завершится всё сказочной фотосессией в чудесных декорациях спектакля. Фотографии затем будут опубликованы в сообществе театра «ВКонтакте».

Теги: театр кукол, премьера
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