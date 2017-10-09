Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.76

EUR 67.53

9 октября Понедельник

Уфа   °

Самому пожилому участнику соревнований по скандинавской ходьбе в Уфе исполнилось 82 года

СПОРТ

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 80 ходоков вышли в парк Лесоводов, чтобы определить сильнейшего в скандинавской ходьбе. Соревнования по этому виду спорта прошли в Уфе в пятый раз. В них участвовали, как уфмцы, так и гости столицы — представители Белокатайского, Кармаскалинского и Уфимского районов.

На соревнованиях мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 4000 м, женщинам — 3000 м. В самой многочисленной возрастной категории «Женщины 60-69 лет» лучшее время показала Марина Шишкина. У их ровесников — мужчин с отрывом более минуты первое место занял Равиль Ависов. Самой старшей участнице состязаний Ирине Никифоровой исполнилось 82 года, самому юному ходоку Георгию Попову — всего шесть лет, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Заданные дистанции прошли все. В этот день проигравших не было, главным действительно стало участие и бодрое настроение. Победителей и призеров соревнований наградили медалями, дипломами и призами.

«Скандинавская ходьба под силу каждому. Это не только прогулка на свежем воздухе, но и эффективный способ укрепить свое здоровье», — отмечают организаторы.

Мероприятие прошло при поддержке городского управления по физической культуре и спорту и спорткомитета Советского района.

Теги: скандинавская ходьба
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть