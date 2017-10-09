УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 80 ходоков вышли в парк Лесоводов, чтобы определить сильнейшего в скандинавской ходьбе. Соревнования по этому виду спорта прошли в Уфе в пятый раз. В них участвовали, как уфмцы, так и гости столицы — представители Белокатайского, Кармаскалинского и Уфимского районов.

На соревнованиях мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 4000 м, женщинам — 3000 м. В самой многочисленной возрастной категории «Женщины 60-69 лет» лучшее время показала Марина Шишкина. У их ровесников — мужчин с отрывом более минуты первое место занял Равиль Ависов. Самой старшей участнице состязаний Ирине Никифоровой исполнилось 82 года, самому юному ходоку Георгию Попову — всего шесть лет, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Заданные дистанции прошли все. В этот день проигравших не было, главным действительно стало участие и бодрое настроение. Победителей и призеров соревнований наградили медалями, дипломами и призами.

«Скандинавская ходьба под силу каждому. Это не только прогулка на свежем воздухе, но и эффективный способ укрепить свое здоровье», — отмечают организаторы.

Мероприятие прошло при поддержке городского управления по физической культуре и спорту и спорткомитета Советского района.