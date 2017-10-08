Уфимское общество краеведов вошло в состав Союза краеведов России Фото: предоставлено Гульнарой Иксановой









Уфимское общество краеведов вошло в состав Союза краеведов России Фото: предоставлено Гульнарой Иксановой

УФА, 8 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Луховицы Московской области состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция «Краеведческое движение и его центры: история и современность. Приходские, сельские, городские и районные краеведческие объединения и их роль в изучении и популяризации края».

Конференция была подготовлена и проведена Союзом краеведов России, Московским краеведческим обществом, Луховицким краеведческим обществом и администрацией городского округа Луховицы.

Главной задачей конференции было выявить и объединить краеведческие центры в районах, сельских поселениях и городах России, наметить основные направления их развития, дать возможность обменяться опытом.

Краеведческое движение города Уфы представила председатель Уфимского городского общества краеведов имени Флюры Ахмеровой журналист Гульнара Иксанова. Она привезла на конференцию фильм об Уфе и поделилась опытом работы по разработке и реализации краеведческих программ «Дороги, которые мы выбираем» и «Гений места».

На примере экскурсионных маршрутов «Нам навсегда принадлежит то, что мы сумели отдать», «Здесь сохранился дух Уфы», «Уфа дворянская», «Уфа купеческая», «Уфа театральная», а также программ «Дорога к Чехову», «Цветаевская осень», «Возвращаем забытые имена», Гульнара Иксанова раскрыла значение развития внутреннего туризма в регионе и Уфе.

Краевед из Башкортостана рассказала об опыте проведения просветительских экскурсий в Уфе, Белебее и Бирске, в которых родились и жили ученый с мировым именем Борис Николаевский и публицист, издатель Владимир Бурцев, о проведении краеведческого конкурса «Золотые страницы памяти», посвященного памяти наших выдающихся земляков.

Говоря об историческом облике Уфы, и конкретно улице Октябрьской революции, Гульнара Иксанова подняла вопрос о необходимости включения города Уфы в список исторических городов России.

Опыт краеведческой деятельности Уфимского общества краеведов имени Флюры Ахмеровой, которому в этом году исполняется четверть века, был высоко оценен руководством Союза краеведов России.

На состоявшемся расширенном заседании Совета Союза краеведов России в числе других были приняты документы о вступлении в СКР от членов УГОК им. Флюры Ахмеровой и принято обновленное название: Уфимское отделение Союза краеведов России имени Флюры Ахмеровой.

Как сообщила Гульнара Иксанова агентству «Башинформ», краеведы обменялись важной для работы информацией, обсудили наболевшие вопросы и завязали новые контакты с единомышленниками.

В культурную программу конференции было включено посещение Луховицкого историко-художественного музея, экскурсия в село Дединово и осмотр старинных храмов с трехсотлетней историей. В завершение программы состоялась экскурсия по Кремлю города Коломны.